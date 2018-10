Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

München. Digitale Sprachassistenten kommen im Alltag der Menschen an. Laut einer am Montag vom Energieversorger Eon veröffentlichten Umfrage nutzen drei von zehn Deutschen Siri, Alexa oder Google Assistant täglich. Am häufigsten befragen sie die intelligenten Lautsprecher für Recherchen, Wettervorhersagen oder Anrufe. Allerdings gibt es auch noch viele, die der neuen Technik misstrauen: 19 Prozent nutzen die Sprachassistenten nicht, weil sie befürchten, falsch verstanden zu werden. 17 Prozent haben Angst, ungewollt etwas zu bestellen. Für die Auswertung befragte das Meinungsforschungsinstitut YouGov Anfang August gut 2000 Erwachsene im Internet. AFP/nd