Im Streit zwischen Südkorea und Japan um Reparationszahlungen wegen der Besatzung läutete Seoul am Dienstag die nächste Runde ein. Der Oberste Gerichtshof bestätigte dort ein Urteil von 2013, in dem das japanische Unternehmen Nippon Steel & Sumimoto Metal Corp (NSSM) verurteilt wurde, jeweils 100 Millionen Won (77 000 Euro) an vier Arbeiter zu zahlen, die vor 13 Jahren eine Klage auf Entschädigung und Auszahlung ausstehender Löhne eingereicht hatten. Der 98-jährige Lee Chon Shik, der als einziger der vier Kläger noch am Leben ist, sagte auf der Pressekonferenz, er sei traurig, alleine zu sein, aber gleichzeitig im Herzen tief bewegt, das Urteil zu erleben.

In Japan, wo darauf bestanden wird, dass jegliche Reparationsforderungen für die Besatzungszeit mit Zahlungen und Kred...