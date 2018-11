Durham. Britische und gambische Forscher haben bei der Suche nach einem einfachen, nichtinvasiven Malariatest zwei Hunde trainiert, die Malaria am Geruch der Nylonstrümpfe erkannten, die zuvor von latent infizierten, aber nicht erkrankten Kindern getragen wurden. Die Ergebnisse der Studie wurden auf der Jahrestagung der American Society of Tropical Medicine and Hygiene in New Orleans vorgestellt. Die beiden Retriever waren in der Lage, 70 Prozent der mit Malaria infizierten und aus Gambia eingeflogenen Proben zu identifizieren. Bei 90 Prozent der Proben der gesunden Kinder sprachen die Hunde nicht an. nd