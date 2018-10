Kabul. Beim Absturz eines Hubschraubers mit mehreren Politikern an Bord sind in Afghanistan mindestens 18 Menschen umgekommen. Bei dem Unglück in der Westprovinz Fara seien auch der Chef des Provinzrats von Fara und mehrere seiner Mitarbeiter ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Derweil sind bei einem Selbstmordanschlag in der Hauptstadt Kabul am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet worden. Die Explosion habe sich am Eingang eines Gefängnisses im östlichen Stadtteil Pul-e Charkhi ereignet, so ein Sprecher des Innenministeriums. dpa/nd