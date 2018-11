Potsdam. Die Verbraucherpreise in Brandenburg sind im Oktober im Vergleich zum Oktober 2017 um 2,3 Prozent gestiegen. Das teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Für die höheren Preise waren vor allem die gestiegenen Energiepreise verantwortlich. Ohne diese hätte die Teuerungsrate bei 1,7 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen. Heizöl etwa stieg im Vergleich zu Oktober 2017 um 35,5 Prozent. Etwas preiswerter als im Vorjahresmonat wurden hingegen einige Nahrungsmittel wie Obst, bei welchem die Preise um 4,4 Prozent sanken. Zucchini, Kürbisse und Mais waren vor Halloween fast 30 Prozent billiger als im Vorjahr. Teurer hingegen wurden Eier (um 9,5 Prozent), Sahne (um 20,2 Prozent) und Kartoffeln (um 23,6 Prozent). dpa/nd

