Potsdam/Boitzenburg. Eigentlich hatte das Potsdamer Landgericht Verhandlungstage bis in den April des kommenden Jahres hinein angesetzt. Doch nun könnte es im Prozess um einer der größten Fälle von Subventionsbetrug in Brandenburg ein schnelles Ende geben. In dem Verfahren um die Schlossanlage Boitzenburg haben sich nämlich das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung auf einen sogenannten Deal geeinigt. Zwei 50 und 56 Jahre alte Angeklagte hatten zugegeben, zu Unrecht Subventionen der Investitionsbank des Landes Brandenbur...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.