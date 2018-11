Viele Junkies in den USA gerieten durch verschreibungspflichtige Medikamente in ihre Sucht. Foto: AFP/Dominick Reuter

Für Michael Frank war es so einfach, von Opioiden abhängig zu werden wie von Zigaretten. »Mit den Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, könnte ich heute noch feiern«, sagte Frank, ein Bewohner von New Jersey, der jetzt wieder clean ist, nachdem er ein Entzugsprogramm durchlaufen hat. »Aber die Drogen haben mich und mein Leben verändert. Ich rutschte immer mehr in die Sucht ab.«

Opioide sind natürliche und synthetische Substanzen, die morphinartige Eigenschaften haben. Zu ihnen zählen auch Opiate wie Morphium und Heroin, die aus dem Opium des Schlafmohns gewonnen werden. Seit den 1990er Jahren wurden einige Opioide von Pharmaunternehmen in den USA aggressiv als Schmerzmittel vermarktet. Tausende US-Amerikaner bekamen sie verschrieben und wurden so wie Frank süchtig. Viele von ihnen griffen später auch zu illegalen Opiaten wie Heroin. Die laxe Verschreibungspraxis gilt deswegen als ein Auslöser für die derzeitige Drogenkrise in de...