Absolut großartig ist es, dass, was den/die künftige/n CDU-Vorsitzende/n angeht, erfreulicherweise nur hochintelligente, herzliche, empathische, kritisch denkende, extrem eloquente und charismatische Persönlichkeiten im Gespräch sind, deren bisherige politische Laufbahn sowohl ihre hundertprozentige Integrität als auch ihre innige Menschenfreundlichkeit beweist und denen man voll und ganz vertrauen kann. Alle drei sind bislang vor allem durch ihr ausgeprägtes soziales Gewissen, ihre fast schon beängstigende Bescheidenheit und die vollständige Abwesenheit von Eitelkeit aufgefallen, kurz: Es sind Prachtexemplare der Spezies Mensch! Bald hat also auch die CDU endlich eine/n so fantastische/n Vorsitzende/n wie die SPD, die ja, seit A. Nahles den Vorsitz übernahm, von einer Erfolgswelle geradezu erschüttert wird. Wir alle sollten vor lauter Glück golfballdicke Tränen vergießen. Ich kann die goldene Zukunft unseres schönen Landes kaum noch erwarten! tbl