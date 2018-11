Wittenberg. Der selbst ernannte König von Deutschland, Peter Fitzek, sitzt wieder im Gefängnis. Er sei am Mittwoch im Stadtgebiet von Wittenberg in Sachsen-Anhalt festgenommen worden, so die Polizei am Donnerstag. Grund sei ein Urteil des Landgerichts Dessau-Roßlau. Die Richter hatten ihn im August 2017 zu 2,5 Jahren Haft wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein sowie nicht genehmigter Krankenversicherungsgeschäfte verurteilt. Die Strafe hatte er bisher nicht angetreten. dpa/nd