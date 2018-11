In Kolumbien sorgt der Anmarsch aus dem krisengebeutelten Nachbarland für Unmut

Bogotá. Kolumbien hat 1,032 Millionen Einwanderer aus Venezuela aufgenommen. Dies erklärte der Chef der kolumbianischen Migrationsbehörde, Christian Krüger, vor dem Kongress in der Hauptstadt Bogotá am Mittwoch. Insgesamt haben etwa 2,3 der rund 31 Millionen Venezolaner wegen der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise ihr Land verlassen. dpa/nd

