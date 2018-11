Erfolgreich getestet: Alle 4024 Inhaftierten im Berliner Strafvollzug sollen ein Tablet bekommen. Foto: nd/Ulli Winkler

»Der Testlauf für das Projekt Resozialisierung durch Digitalisierung war ein voller Erfolg.« Mit diesen Worten zog Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag eine positive Bilanz des seit Juni laufenden Pilotvorhabens, mit dem Häftlingen der JVA Heidering der Zugang zum Internet ermöglicht wird.

»Da das Leben in Freiheit heute nicht mehr ohne das Internet funktioniert, müssen wir den Gefangenen für ihre Zeit nach der Haft den Umgang damit näher bringen«, sagte Behrendt bei der Pressekonferenz in dem Männergefängnis, das in Großbeeren vor den Toren Berlins liegt. »Es geht darum, die Alltagskompetenzen der Gefangenen zu stärken«, so Behrendt.

Seit fünf Monaten können 72 der insgesamt 647 Gefangenen der JVA nun schon begrenzt internetfähige Tablets und einige Computer nutzen. Mit den Geräten können sie beispielsweise Fremdsprachen lernen, sich über Jobangebote bei der Agentur für Arbeit informieren oder tagesaktuelle Nachrichten le...