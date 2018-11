Die verstärkten Polizeieinsätze auf dem Alexanderplatz in Mitte haben die Kriminalität zurückgedrängt. Vor einem Jahr begann die Polizei-Ermittlungsgruppe »Alex« dort ihre Arbeit. Nach einer ersten Bilanz der Polizei halbierte sich die Zahl der schweren Körperverletzungen im vergangenen Halbjahr von 40 auf 20. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach am Donnerstag von einer deutlich rückläufigen Tendenz und einer »Erfolgsgeschichte«. Der Sender RBB hatte zuerst darüber berichtet. dpa/nd

Rot-Rot-Grün ist sich einig in Sachen Entkriminalisierung des »Schwarzfahrens« - aber eine Umsetzung steht aus

