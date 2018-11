Russische Rechtsextremisten marschieren regelmäßig in Moskau auf. Foto: Reuters/Maxim Schemetow

Berlin. Am Sonntag ist es wieder so weit: Russlands radikale Rechte bläst zum Russischen Marsch. Traditionell findet die größte Kundgebung in Moskau statt. Doch ausgerechnet die Hauptstadtbehörden stellten sich im Vorfeld des Aufmarsches quer und verweigerten die Genehmigung. Nach einigem Hin und Her bleibt aber alles beim Alten: Der Russische Marsch findet statt. Neben den üblichen Hasstiraden hetzen die Veranstalter dieses Jahr gegen die staatliche Migrationspolitik.

Anlass für den Aufmarsch ist der sogenannte Tag der Einheit ...