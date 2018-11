Ein Himmel voller Heißluftballons: Die Albuquerque International Balloon Fiesta im US-Bundesstaat New Mexico. Foto: dpa/Greg Sorber

Dieser Tage ziehen sie wieder lautlos, bunt und in Zeitlupe am Himmel entlang - Heißluftballons. Mit ihnen zu fahren, ist ein einmaliges Abenteuer - in Deutschland häufig über der Lüneburger Heide oder dem Kellerwald. Wenn’s das ultimative 360-Grad-Panorama sein soll, dann ab in die Luft an den Hot Spots des »Air Balloonings«:

Loire-Tal: Schloss jetzt!

Vor einer Ballonfahrt überm Loire-Tal, gut 300 Kilometer südwestlich von Paris, sollte man den Lottogewinn am besten schon in der Tasche haben. Kaum abgehoben, entspinnt sich folgender Dialog: »Lass uns das da unten nehmen, mit den weißen Zinnen!« - »Nein, lieber das da hinten mit dem Labyrinthgarten und dem Burggraben darum.« Allein die neue Adresse zergeht wie eine Edelpraline auf der Zunge: Château de Chenonceau, Château de Chambord oder Château de Villandry. Ballonisten überqueren hier etwa 800 Schlösser und Landhäuser - leider sind nur wenige davon zu haben. Beste Ballonzeit...