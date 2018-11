Eine geschlossene Abteilung einer Nervenheilanstalt, ein Seziertisch in der Rechtsmedizin oder mörderisch künstliche Intelligenz im Darknet: Das 12. Hamburger Krimifestival entführt von Dienstag (6.11.) an seine Besucher an die verschiedensten Schauplätze, die sich Schriftsteller für spannende und schaurige Stoffe ausgesucht haben. Insgesamt sind bis zum 10.11. 39 Autoren zu Gast, darunter Stars der Szene wie Charlotte Link, Nele Neuhaus und Arne Dahl, die ihre neuesten Werke in der Kulturfabrik Kampnagel vorstellen werden. Eröffnet wird das Festival vom schwedischen Autoren-Duo Michael Hjorth und Hans Rosenfeldt. dpa/nd