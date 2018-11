Die AfD will auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt Portale, auf denen Schüler politisch missliebige Lehrer anschwärzen sollen

Halbzeit beim Dreierbündnis in Sachsen-Anhalt

Wie Pädagogen mit Buschzulage und Stipendium in Sachsen-Anhalt aufs Land gelockt werden

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt sollen Schüler mit Gutscheinen unbürokratischer an Praktika kommen und sogar eine kleine Vergütung erhalten. Der Landtagsausschuss für Wirtschaft habe dafür den Weg freigemacht, teilte der CDU-Abgeordnete Ulrich Thomas mit. Geplant sei, gemeinsam mit Handwerkskammern Schülerpraktika zu vermitteln. Bis 80 Euro je Woche sollen Praktikanten erhalten. Insgesamt gab der Ausschuss laut Thomas 400 000 Euro für das bundesweit einzigartige Vorhaben frei. Es soll zum nächsten Schuljahr starten. dpa/nd

Hessische CDU will Bündnis fortsetzen / Todesstrafe aus Landesverfassung gestrichen

