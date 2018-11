Eberswalde. In Brandenburg hat es in den ersten neun Monaten dieses Jahres 19 Angriffe auf Parteibüros gegeben. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervor. Besonders betroffen war die AfD - mit acht Fällen. Auf Büros der Linkspartei gab es sechs Anschläge, bei den Grünen drei und bei der CDU zwei. Zwei der 19 Taten konnten laut Innenministerium aufgeklärt werden. Im gesamten Jahr 2017 hatte der Staatsschutz 26 Attacken gezählt. »Die aktuell starke Polarisierung der Gesellschaft ermutigt scheinbar, politische Auseinandersetzungen mit indiskutablen Mitteln zu führen«, sagte die LINKEN-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige. Angriffe dieser Art seien immer auch Anschläge auf die Demokratie. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!