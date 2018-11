Potsdam. Beim Fußballspiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem BFC Dynamo in Potsdam ist es zu Auseinandersetzungen unter den Fans gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Bei den Krawallen gegen Spielende im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion habe es auch Verletzte gegeben, sagte der Sprecher. Auch unter den Polizisten seien zumindest Leichtverletzte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei war mit rund 200 Kräften vor Ort. dpa/nd

