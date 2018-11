Ein Bus ist am Sonntagmorgen in Berlin-Gropiusstadt in Flammen aufgegangen. »Es waren keine Fahrgäste an Bord, der Fahrer blieb unverletzt«, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Demnach geriet der Bus in der Nähe der Kreuzung Fritz-Erler-Allee, Wutzkyallee/Efeuweg in Brand. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 8 Uhr bereits in Flammen. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort, die Kreuzung war wegen der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. dpa/nd