Leipzig. Die Gewerkschaft NGG kritisiert die Tarifflucht in ostdeutschen Hotels und Gaststätten. Nur zehn Prozent der Betriebe seien an die geltenden Tarifverträge gebunden, sagte der Vizechef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Guido Zeitler, vor dem Beginn des NGG-Gewerkschaftstages in Leipzig. Auch in Westdeutschland zahlen nur 27 Prozent der Unternehmen der Branche Tariflöhne. Für die NGG sei das Gastgewerbe generell ein schwieriges Feld, sagte Zeitler. Von den bundesweit zwei Millionen Beschäftigten seien eine Million Minijobber. dpa/nd