Salzburg. In Österreich macht erneut ein Fall Schlagzeilen, in dem ein Unternehmen das neue Gesetz zur »freiwilligen« Ausweitung der Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden auf eigene Art auslegt. Wie die »Salzburger Nachrichten« am Wochenende berichteten, hat ein großes Hotel im Salzburger Bergland einem Bewerber einen Anstellungsvertrag vorgelegt, in dem es heißt: »Der Arbeitnehmer erklärt seine ausdrückliche und freiwillige Bereitschaft, bei Vorliegen erhöhten Arbeitsbedarfs eine Tagesarbeitszeit von bis zu zwölf Stunden und eine Wochenarbeitszeit bis zu 60 Stunden leisten zu wollen.« Der Vertrag sieht ein Grundgehalt von lediglich 1.620 Euro brutto monatlich vor. Mit einem pauschalen Zuschlag von 32,62 Euro sollen sämtliche Ansprüche zum Beispiel aus Überstunden, Nacht- und Wochenendarbeit abgegolten sein. Wie die »Wiener Zeitung« am Wochenende berichtete, denken Vertreter der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ nun darüber nach, das neue Arbeitszeitgesetz »nachzuschärfen«. nd