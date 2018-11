Islamabad. Nach wütenden Protesten radikaler Muslime gegen die Aufhebung des Todesurteils gegen die Christin Asia Bibi in Pakistan fürchtet deren Ehemann um das Leben der gesamten Familie. Er bitte die USA, Großbritannien und Kanada darum, seiner Frau und der Familie zur Ausreise aus Pakistan zu verhelfen und ihnen Asyl zu gewähren, erklärte Bibis Ehemann Ashiq Masih in einer am Sonntag verbreiteten Videobotschaft. Bibi sitzt wegen angeblicher Gotteslästerung seit neun Jahren im Gefängnis. Am Mittwoch hob das Oberste Gericht Pakistans das Todesurteil gegen sie auf und sprach die Frau, deren Fall international für Aufsehen gesorgt hatte, von allen Vorwürfen frei. Daraufhin protestierten radikale Muslime tagelang gewalttätig gegen die Gerichtsentscheidung. AFP/nd