Trauer um Jamal Khashoggi vor dem saudischen Konsulat in Istanbul, wo der Journalist Anfang Oktober ermordet wurde Foto: imago/Depo Photos

Berlin. Nach Bekanntwerden neuer grausamer Details im Mordfall des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi wächst der Druck auf Saudi-Arabien, die USA, aber auch auf Deutschland. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte am Wochenende die »höchste Ebene« in Riad, den Mord angeordnet zu haben. Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden; seine Leiche ist verschwunden. Laut türkischen Behörden wurde sie zerstückelt und in Säure aufgelöst. Hatice Cengiz, die Verlobte Khashoggis, warf US-Prä...