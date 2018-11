Halle. »Halle zieht’s in den Süden« ist das Motto einer Tourismuswerbung per Straßenbahn. Mit dem Spruch werben die südlich gelegenen Städte und Gemeinden um Besucher aus Halle in Sachsen-Anhalt. Sie alle sind durch die Straßenbahnlinie 5 verbunden: Von Halle fährt die 5 nach Merseburg, Schkopau, Leuna, Bad Dürrenberg und zurück. Die Umlandorte machen seit Montag auf einer bunt gestalteten Tram Werbung für ihre touristischen Highlights. dpa/nd