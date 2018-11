»Spekulanten«, »Heuschrecken«, »Finanzjongleure« - Vertreter von Zahnärzten sparen nicht mit starken Worten, um einen neuen Wettbewerber zu bekämpfen: Finanzinvestoren, die in medizinische Versorgungszentren in lukrativen Städten investieren und Zahnarztpraxen Konkurrenz machen. »Der Ausverkauf der Versorgung an Spekulanten ist die größte Bedrohung, die es im zahnärztlichen Bereich je gab«, warnt Wolfgang Eßer, Vorstandschef der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV). Versorgungszentren hingegen könnten ihre Preise freier setzen und niedergelassene Ärzte unterbieten - das mache sie bedrohlich.

In der Tat haben Investoren, die auch schon Pflegeheime betreiben, das Milliardengeschäft der rund 63 000 Zahnärzte in Deutschland entdeckt. Das trei...