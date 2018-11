Micky Maus, der spießigste Detektiv der Welt, wird 90. Gefeiert wird im neuen »Lustigen Taschenbuch« (Nr. 513) unter dem Titel »90 Jahre Micky Maus«. Chef-Choleriker Donald Duck, die sympathischere Hauptfigur des Unterhaltungskonzerns Disney, gratuliert darin Micky zum Geburtstag, was natürlich im Chaos endet. Aber mit Micky allein ist es einfach zu fad. nd

Ein Blick zurück in die Geschichte und ein Blick ins Heute: In Leipzig fand das 62. Dokumentarfilmfestival statt

In Nürnberg fand die 23. Linke Literaturmesse statt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!