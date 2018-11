Merkwürdig sind schon diese biografischen Facetten: Der Franzose Charles Munch ist ein Neffe von Albert Schweitzer, berühmt geworden als Arzt und Philosoph, Organist und Musikwissenschaftler. Schweitzer stirbt 1965, drei Jahre bevor Munch in Richmond (Virginia) zu Grabe getragen wird.

Charles Munch wurde 1891 in Straßburg geboren. Elsass/Lothringen gehörte damals zu Deutschland, weshalb Munch im Ersten Weltkrieg als Franzose auf deutscher Seite kämpfte. Glimpflich übersteht er den Krieg.

Munch ist begabt, noch vor dem Weltkrieg genießt er eine hervorragende Ausbildung. Am Konservatorium seiner Heimatstadt, wo sein Vater Orgelunterricht erteilt, erhält er Geigenunterricht. Später bei Lucien Capet in Paris und in Berlin bei dem seinerzeit berühmten Carl Flesch.

Doch erst nach Kriegsende beginnt seine Karriere. Am Straßburger Konservatorium wirkt er als Professor für Violine und konzertiert gleichzeitig im dortigen Städtischen Orchester. 1...