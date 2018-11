Foto: nd-Screenshot/twitter.com/Potse_Berlin

Die Jugendzentren Potse und Drugstore haben das Auszugsdatum erhalten. Am 3. Januar müssen Berlins älteste Jugendzentren ihre Räumlichkeiten in der Potsdamer Straße in Schöneberg räumen – ohne sichere Alternativräume. Das teilten die Zentren in einer Mitteilung am späten Montagabend mit.

»Wir sind fassungslos, dass es soweit kommen konnte«, schreiben die Jugendlichen, die schon länger um ihre Räume kämpfen und seit Monaten Probleme mit neuen Mietern des Hauses, einem Co-Working und Co-Living-Unternehmen namens »Rent24« haben. Nach wiederkehrenden Lärmbeschwerden kam es im September sogar zu einem Großeinsatz der Polizei in den Jugendzentren.

neal

Nach einer einjährigen Gnadenfrist läuft nun zum Ende des Jahres der Mietvertrag endgültig aus. Als Reaktion auf den Auszugstermin starteten die Jugendzentren am Dienstag eine Videokampagne unter dem Hashtag #unserfreiraum. Darunter sollen Videos veröffentlicht werden, in denen begründet wird, warum Freiräume wie Potse und Drugstore wichtig sind. »Die Potse ist wichtig, weil Berlin ohne Potse kein Punk ist«, heißt es im Auftaktclip. mjo