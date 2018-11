Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Chemnitz. Der Bund der Steuerzahler vergab am Dienstag den Negativpreis »Schleudersachse«. Damit kürt der Verein jährlich den größten Verschwender öffentlicher Gelder im Freistaat. Diesmal erhielt Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die unbeliebte Auszeichnung für seine Reisefreudigkeit. Laut Steuerzahlerbund hatte Hilbert 37 Reisen unternommen, so nach China und Hawaii. Die Kosten hätten sich auf 33 600 Euro summiert. Bei der Onlineabstimmung zu den größten Geldverschwendern im Freistaat entfielen 44,53 Prozent der 2387 Stimmen auf Dresdens Stadtoberhaupt. Das erstmals vergebene »Fass ohne Boden« geht an die Landesdirektion Sachsen. Hier war die Mehrheit der Meinung, dass sie wegen der Kosten von 10 742,47 Euro für die Jubiläumsfeier zum fünfjährigen Bestehen den Titel verdient habe. dpa/nd