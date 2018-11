Berlin. »Dampf-destilliertes« Mineralwasser von Coca-Cola und ein Olivenöl des Biopioniers Dennree, das nur zur Hälfte aus Olivenöl besteht - das sind zwei der fünf Kandidaten für den diesjährigen Goldenen Windbeutel. Die Verbraucherorganisation Foodwatch schal-tete am Dienstag die Abstimmung über den Negativpreis für die angeblich größte Werbelüge frei. Foodwatch vergibt seinen Preis bereits zum achten Mal. Verbraucher können im Internet bis zum 2. Dezember über den »Gewinner« abstimmen. Im vergangenen Jahr wurde ein Kinderkeks von Alete wegen seines hohen Zuckergehalts »ausgezeichnet«. AFP/nd

