Potsdam. Der Bund der Steuerzahler hat den Bau des Potsdamer Spaßbades »Blu« als Verschwendung kritisiert. Statt der ursprünglich kalkulierten 23 Millionen Euro seien mehr als 40 Millionen Euro ausgegeben worden, sagte Vereinschef Ludwig Zimmermann am Dienstag. Skandalös sei auch, dass selbst anderthalb Jahre nach Eröffnung des Bades noch immer keine genaue Kostenrechnung vorliege. Besser wäre es gewesen, ein Schwimmbad am Volkspark zu bauen, wo keine teure Tiefgarage notwendig geworden wäre. Allerdings hatte eine Bürgerbefragung ergeben, dass die Einwohner das Bad am Brauhausberg und nicht am Volkspark haben möchten. dpa/nd