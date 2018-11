Genf. Seit Beginn des Jahres sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 100.000 Migranten und Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Damit hätten in den ersten zehn Monaten deutlich weniger Menschen in Booten die südeuropäischen Küsten erreicht als in den Vergleichszeiträumen der beiden Vorjahre, erklärte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration am Dienstag in Genf. Unterdessen wurde am Montag bekannt, dass mindestens 17 Bootsflüchtlinge aus Afrika auf ihrem Weg über das Mittelmeer nach Spanien ums Leben gekommen. Agenturen/nd