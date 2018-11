Die Leiterin des Kleinen Fernsehspiels im ZDF, Claudia Tronnier, erhält den Hans-Abich-Preis des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden 2018 für Verdienste um den Film. Tronnier bekomme den undotierten Ehrenpreis des Festivals als Förderin des filmischen Nachwuchses und Impulsgeberin für die deutsche Film- und TV-Landschaft, teilte die Jury am Dienstag in Baden-Baden mit. Die Preisverleihung finde zum Abschluss des fünftägigen Festivals am 30. Novem...

