Frankfurt am Main. Polizeieinheiten haben am Dienstag mit der Räumung eines Camps am Treburer Oberwald unweit des Frankfurter Flughafens begonnen. Dies geschah auf Anweisung der schwarz-grünen Landesregierung. Umweltaktivisten hatten hier seit Jahresbeginn aus Protest gegen geplante Rodungen für den Bau eines Autobahnzubringers zum neuen Billigflieger-Terminal 3 Baumhäuser und Barrieren errichtet. »Hier sollen Bäume und ein wichtiger Lebensraum für Tiere einem Terminal weichen, das niemand braucht«, so die Frankfurter Stadtverordnete Pearl Hahn (LINKE). »Die Stadt Frankfurt hätte die Möglichkeit gehabt, dem Flughafenbetreiber Fraport die Baugenehmigung zu versagen«, so ihre Überzeugung. hgö