Berlin. Kein Spaß mehr am Job? Gesetzliche Krankenkassen und Unfallversicherer wollen Betroffene unterstützen, die innerlich gekündigt haben. Die gemeinsame Initiative Arbeit und Gesundheit informiert seit Montag mit einem neuen Podcast über die Ursachen und Folgen der inneren Kündigung und über Gegenstrategien. Einer Studie zufolge gehen 20 Prozent der Arbeitsleistung von deutschen Firmen verloren, weil Beschäftigte keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit sehen und motivationslos sind. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass die Betroffenen langfristig gesundheitliche Probleme entwickeln. AFP/nd

