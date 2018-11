Um das runde Netz herum: Auch in Europa, wie hier in Warschau, wird Spikeball immer beliebter. Foto: imago/Jaap Arriens

Ballannahme, stellen, schmettern. Was in der Theorie nach Volleyball klingt, ist auch das Prinzip einer neuen Trendsportart aus den USA: Roundnet, besser bekannt als Spikeball. »Es ist ein Sport, bei dem zwei Mannschaften bis zu drei Schläge haben, um einen Ball auf ein Trampolinnetz zu schlagen«, erklärt der 22-jährige Ben Dantowitz. Er ist ein Profispieler aus New Jersey.

Der in Chicago entwickelte Sport ist international auf dem Vormarsch - neben Hunderttausenden Amerikanern spielen inzwischen auch viele Europäer Spikeball. Fußballprofis setzen das Spiel im Training ein. »Wie bei jeder Netzsportart ist es das Ziel, den Ball so zu schlagen, dass die andere Mannschaft ihn nicht zurückbringen kann«, erklärt Dantowitz. In einem Roundnet-Spiel stehen sich Zweierteams gegenüber. Eine Spielfeldbegrenzung gibt es nicht. Gespielt werden kann überall: In Sporthallen oder draußen im Park, auf Wiesen oder am Strand.

Erfinder des Spiel...