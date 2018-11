Berlin. Wegen der im Dezember in Katowice stattfindenden UN-Klimakonferenz führt Polen vorübergehend wieder Grenzkontrollen ein. Vom 22. November bis 16. Dezember könne es zu lageangepassten Grenzkontrollen durch die polnischen Behörden kommen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in Berlin mit. Die Kontrollen sollten der Sicherheit und dem störungsfreien Ablauf vor und während der UN-Klimakonferenz dienen.

Der Grenzübertritt über die deutsch-polnische Grenze sei in diesem Zeitraum nur an den von der Republik Polen benannten Grenzübergangsstellen erlaubt. Reisende müssten mit Kontrollen rechnen, auch an den Flug-...