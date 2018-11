BVB und Hertha trennen sich 2:2 in Dortmund, Ultras greifen im Stadion Polizisten an

Dortmund. Für einen Angriff auf einen Fan von Borussia Dortmund muss ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma drei Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Dortmund verurteilte den 34-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung. Nach Ansicht der Richter trat er den Fußballfan so heftig, dass der stürzte und sich einen Schädelbruch mit Hirnblutungen zuzog. Der Mann lag lange im Koma. Er ist fast völlig erblindet und hat sein Gedächtnis verloren. dpa/nd

