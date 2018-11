Donauwörth. Die Zahl der mit Hepatitis infizierten Patienten im Krankenhaus in Donauwörth ist weiter gestiegen. Nun gebe es 45 Betroffene, so das Landratsamt Donau-Ries. Ein Ex-Narkosearzt wird verdächtigt, bei Operationen seine Patienten reihenweise mit der Leberentzündung angesteckt zu haben. Fast 1300 frühere Patienten sollen sich deswegen auf Hepatitis C testen lassen. dpa/nd