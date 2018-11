Himmelpfort. Der Weihnachtsmann bezieht in der kommenden Woche wieder sein Büro im einzigen ostdeutschen Weihnachtspostamt in Himmelpfort (Oberhavel). Vom 14. November an werde er dort bis Heiligabend Briefe mit Wunschzetteln von Kindern aus aller Welt beantworten und Besucher empfangen, teilte die Deutsche Post am Mittwoch in Berlin mit. Zur Saisoneröffnung der Weihnachtspostfiliale am 14. November um 10.30 Uhr werde auch die Bobpilotin und Olympiasiegerin Mariama Jamanka erwartet. 1984 trafen die ersten Briefe an den Weihnachtsmann in Himmelpfort ein, inzwischen kommen jedes Jahr hunderttausende Wunschzettel an. epd/nd