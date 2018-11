Der weltberühmte Techno-Club Tresor und eine Berliner Kirchengemeinde kooperieren: Bereits am Freitag wird der international bekannte US-amerikanische DJ, Komponist und Prediger Robert Hood in der St. Thomas-Kirche in Berlin-Kreuzberg an zwei bedeutsame Ereignisse der deutschen Geschichte erinnern.

Anlässlich des 9. Novembers werde er eine Gastpredigt halten und Musik auflegen, teilte der Kirchenkreis Berlin Stadtmitte am Mittwoch mit. Dabei soll Bezug auf die Pogromnacht vor 80 Jahren und den Mauerfall 1989 genommen werden. Und gab es da nicht noch etwas, eine Revolution vielleicht?epd/nd