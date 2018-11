Berlin. Die Grünen stehen nicht nur in Umfragen derzeit gut da, sie dürfen sich auch über steigende Mitgliederzahlen freuen. »Der Laden brummt, wir haben über 70 000 Mitglieder«, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Mittwoch in Berlin. Im Oktober seien jeden Tag im Schnitt 75 Menschen in die Partei eingetreten. Vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatten die Grünen mit 62 000 ein Allzeithoch bei der Mitgliederzahl gemeldet. Zum Vergleich: Die SPD hatte Ende 2017 rund 443 000 Mitglieder, die CDU rund 426 000. dpa/nd