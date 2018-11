Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Budapest. Rund 40 bis 50 Prozent der Ungarn glauben an verschiedene, zum Teil antisemitische Verschwörungstheorien. Dies ergab eine Umfrage, deren Ergebnisse das Budapester Analyseinstitut Political Capital am Mittwoch vorstellte. So stimmten 44 Prozent der Behauptung zu: »Die Juden wollen die Welt beherrschen.« Nur 24 Prozent lehnten die Behauptung ab, sagte Peter Kreko, Direktor des Instituts. Der Behauptung »George Soros möchte Flüchtlinge nach Europa liefern« stimmten 51 Prozent zu. Gegen Soros, US-Milliardär mit ungarisch-jüdischen Wurzeln, laufen Diffamierungskampagnen der rechtsnationalen ungarischen Regierung mit der Behauptung, dass Soros die Flüchtlingswanderungen 2015 ausgelöst habe. dpa/nd