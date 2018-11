Bonn. In einigen Teilen Deutschlands gibt es derzeit ein einen Sprit-Mangel. Einzelne Tankstellen mussten den Verkauf von Benzin oder Diesel zeitweise sogar ganz einstellen, wie Stephan Zieger, Geschäftsführer des Bundesverbands Freier Tankstellen in Bonn, berichtet. Meist bekomme die Tankstelle aber nach einigen Stunden oder am nächsten Tag Nachschub. Grund für die Lieferengpässe sei vor allem der niedrige Rheinpegel, sagte ein Sprecher des Tankstellen-Branchenführers Aral. »In den Tanklagern entlang des Rheins kommt nicht genug Treibstoff an, weil die Tankschiffe nur noch halb so viel oder noch weniger Benzin und Diesel transportieren können.« dpa/nd