Dessau-Roßlau. Nach der heftigen Diskussion um einen Auftritt der linken Punkband »Feine Sahne Fischfilet« in Dessau-Roßlau ist das Konzert am Dienstagabend störungsfrei über die Bühne gegangen. Eine geplante Kundgebung von Neonazis, die sich in der Nähe des Konzertortes postieren wollten, wurde kurzfristig abgesagt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. epd/nd