Vor der Landtagswahl 2019 in Sachsen mobilisieren in Leipzig und Dresden neuartige Bündnisse gegen rechts

Kunst in Dresden

Forscher untersuchen Rechtspopulismus in den Großstädten - und was dagegen hilft

Dresden. Der VW-Konzern muss keine Getriebeteile des Zulieferers ES Automobilguss GmbH aus dem sächsischen Schönheide abnehmen. Wie das Oberlandesgericht (OLG) Dresden am Donnerstag mitteilte, hat der Kartellsenat eine anderslautende Entscheidung des Landgerichts Leipzig aufgehoben. Danach war VW verpflichtet worden, vorläufig 30 Prozent des Bedarfs an bestimmten Gussteilen von ES zu beziehen. Gegen die OLG-Entscheidung ist kein Rechtsmittel möglich. Die Zulieferfirma gehört wie Neue Halberg Guss zur Prevent-Gruppe. dpa/nd

In Spanien sollen nun doch Kreditnehmer für Kosten der Geldhäuser geradestehen

Millionen Menschen kommen bei der Betreuung von Angehörigen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!