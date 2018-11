Luxemburg. Die Energieeffizienz von Staubsaugern darf nach einem Urteil des EU-Gerichts künftig nicht mehr mit leeren Staubbehältern getestet werden. Die Luxemburger Richter gaben am Donnerstag einer Klage des Herstellers Dyson statt und kippten eine entsprechende EU-Verordnung. Tests mit leerem Behälter kämen den tatsächlichen Bedingungen während des Gebrauchs nicht so nah wie möglich, hieß es. Sollte die EU-Kommission nicht Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, verlieren die derzeitigen Energielabel ihre Gültigkeit. dpa/nd

