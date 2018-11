Mit Spannung wird in Hessen die für Ende nächster Woche geplante Verkündigung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl vom 28. Oktober erwartet. Denn seit Tagen lassen Meldungen über Unregelmäßigkeiten in einigen Wahllokalen der Bankenmetropole Frankfurt am Main aufhorchen. Nach der Neuauszählung haben die Grünen nun stadtweit unterm Strich 127 Stimmen weniger errungen als in der Wahlnacht verkündet. Für die CDU, die landesweit auf 27 Prozent kam, ergibt sich hier ein Plus von 325 Stimmen und für die SPD ein Plus von 188 Stimmen. Übertragen auf das Landesergebnis könnten nun die Sozialdemokraten doch noch knapp vor den Grünen auf Platz zwei landen. Beid...

