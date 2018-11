»Ich finde, dass zwölf Euro Mindestlohn angemessen sind«, sagte kürzlich Finanzminister Olaf Scholz. Foto: VISUM/Stefan Boness

Der Mindestlohn ist ein Beispiel für die Widersprüche progressiver Politik. So wichtig es war, dass endlich eine gesetzliche Lohnuntergrenze eingezogen wurde, so richtig waren und bleiben alle Rufe nach Verbesserung. Mal ging es um Ausnahmen, meist um den Betrag und nun rückt das Verfahren in den Mittelpunkt. Man könnte auch sagen: Fortschritt ist relativ, ob etwas weiterhin so genannt werden kann, hängt immer davon ab, ob der nächste Schritt gelingt. Und der nächste. Und so fortan.

»Ich finde übrigens, dass zwölf Euro Mindestlohn angemessen sind. Am Lohn sollten Unternehmen nicht sparen«, war unlängst wieder einmal Finanzminister Olaf Scholz zitiert worden. Die einen erinnerten die Sozialdemokraten daran, dass sie in der Regierung sind und also weniger reden, sondern handeln sollten. Von einem deutlich höheren Mindestlohn wollen dagegen Vertreter wirtschaftsliberaler Positionen etwa in der Union und in der Wissenschaft nicht viel...