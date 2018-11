Helena. Ein US-Bundesrichter hat den Ausbau der umstrittenen Ölpipeline Keystone zwischen Kanada und den USA vorerst gestoppt. Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte den Ausbau seinerzeit wegen Umweltbedenken untersagt. Nachfolger Donald Trump hob die Entscheidung per Anordnung aber wieder auf. Bundesrichter Brian Morris in Montana urteilte nun, die von Trumps Regierung vorgelegten Argumente seien nicht ausreichend. Gegen den Ausbau protestieren seit Jahren Umweltschützer, Farmer und Ureinwohner. dpa/nd

